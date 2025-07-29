Переработанное мясо и другие худшие продукты, которые вызовут воспаление

Добавленный сахар. Его избыток повышает риск развития ожирения, диабета, болезней сердца. Кроме того, добавленный сахар может скрываться под множеством названий. Некоторые из них - это декстран, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и мальтоза.

Обработанное мясо. В большинстве мясных продуктов вроде бекона, хот-догов, пепперони, деликатесной нарезки много соли, синтетических нитратов, насыщенных жиров. Это может со временем повредить клетки.

Ультраобработанные продукты. В них часто для увеличения срока годности добавляются искусственные красители, ароматизаторы и консерванты, а также в больших количествах содержатся жиры, сахар, натрий. Любое из этих веществ может привести к воспалению.

Рафинированные углеводы. Речь идёт о белом хлебе, белых макаронах, белом рисе. По возможности выбирайте вместо них цельнозерновые продукты и продукты, которые состоят из 100% цельного зерна. Получить сложные углеводы можно также из фасоли, гороха, батата и других крахмалистых овощей.