Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 июля 2025, 15:00
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Переработанное мясо и другие худшие продукты, которые вызовут воспаление

Об этом важно знать
Исследования связывают диабет и болезни сердца с деменцией. И то, и другое может развиться при хроническом воспалении в организме. Вот какая пища может спровоцировать это воспаление.
Переработанное мясо и другие худшие продукты, которые вызовут воспаление
© American Institute for Cancer Research

Добавленный сахар. Его избыток повышает риск развития ожирения, диабета, болезней сердца. Кроме того, добавленный сахар может скрываться под множеством названий. Некоторые из них - это декстран, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и мальтоза.

Обработанное мясо. В большинстве мясных продуктов вроде бекона, хот-догов, пепперони, деликатесной нарезки много соли, синтетических нитратов, насыщенных жиров. Это может со временем повредить клетки.

Ультраобработанные продукты. В них часто для увеличения срока годности добавляются искусственные красители, ароматизаторы и консерванты, а также в больших количествах содержатся жиры, сахар, натрий. Любое из этих веществ может привести к воспалению.

Рафинированные углеводы. Речь идёт о белом хлебе, белых макаронах, белом рисе. По возможности выбирайте вместо них цельнозерновые продукты и продукты, которые состоят из 100% цельного зерна. Получить сложные углеводы можно также из фасоли, гороха, батата и других крахмалистых овощей.

Переработанное мясо и другие худшие продукты, которые вызовут воспаление
© Saber Healthcare Group

Слишком много омега-6. Дисбаланс омега-3 и омега-6 в организме может вызвать слабовыраженное системное воспаление в организме. Потребляйте в этом случае больше цельных продуктов, старайтесь каждую неделю получать больше омега-3 из жирной рыбы, грецких орехах, семенах льна и чиа. Чаще используйте масла авокадо, грецкого ореха, льняного семени, арахисовое, кукурузное и рапсовое.

Трансжиры. Для организма они ещё вреднее, чем насыщенные. Поэтому избегайте продуктов, в составе которых указаны «гидрогенизированные» или «частично гидрогенизированные» масла. Также трансжиры встречаются в натуральном виде в некоторых растительных маслах, которые используют для приготовления жареной пищи и фастфуда.

Алкоголь. Эксперты по здоровью и питанию рекомендуют женщинам потреблять не более одной стандартной порции алкоголя в день, а мужчинам - не более двух. Размер стандартной порции варьируется при этом в зависимости от типа спиртного.

Искусственные подсластители. Некоторые исследования показывают, что эти подсластители могут вызвать воспаление. Сведите к минимуму их потребление или выбирайте такие, как стевия или аллюлоза.

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