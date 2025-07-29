Переработанное мясо и другие худшие продукты, которые вызовут воспаление

Переработанное мясо и другие худшие продукты, которые вызовут воспалениеОб этом важно знать
Добавленный сахар. Его избыток повышает риск развития ожирения, диабета, болезней сердца. Кроме того, добавленный сахар может скрываться под множеством названий. Некоторые из них - это декстран, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы и мальтоза.
Обработанное мясо. В большинстве мясных продуктов вроде бекона, хот-догов, пепперони, деликатесной нарезки много соли, синтетических нитратов, насыщенных жиров. Это может со временем повредить клетки.
Ультраобработанные продукты. В них часто для увеличения срока годности добавляются искусственные красители, ароматизаторы и консерванты, а также в больших количествах содержатся жиры, сахар, натрий. Любое из этих веществ может привести к воспалению.
Рафинированные углеводы. Речь идёт о белом хлебе, белых макаронах, белом рисе. По возможности выбирайте вместо них цельнозерновые продукты и продукты, которые состоят из 100% цельного зерна. Получить сложные углеводы можно также из фасоли, гороха, батата и других крахмалистых овощей.
Слишком много омега-6. Дисбаланс омега-3 и омега-6 в организме может вызвать слабовыраженное системное воспаление в организме. Потребляйте в этом случае больше цельных продуктов, старайтесь каждую неделю получать больше омега-3 из жирной рыбы, грецких орехах, семенах льна и чиа. Чаще используйте масла авокадо, грецкого ореха, льняного семени, арахисовое, кукурузное и рапсовое.
Трансжиры. Для организма они ещё вреднее, чем насыщенные. Поэтому избегайте продуктов, в составе которых указаны «гидрогенизированные» или «частично гидрогенизированные» масла. Также трансжиры встречаются в натуральном виде в некоторых растительных маслах, которые используют для приготовления жареной пищи и фастфуда.
Алкоголь. Эксперты по здоровью и питанию рекомендуют женщинам потреблять не более одной стандартной порции алкоголя в день, а мужчинам - не более двух. Размер стандартной порции варьируется при этом в зависимости от типа спиртного.
Искусственные подсластители. Некоторые исследования показывают, что эти подсластители могут вызвать воспаление. Сведите к минимуму их потребление или выбирайте такие, как стевия или аллюлоза.
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