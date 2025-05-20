Переработанное мясо и другие продукты, которые приводят к жиру на животе

Рафинированные углеводы (белый хлеб, макароны, выпечка). Эти продукты лишены питательных веществ. Они повышают уровень сахара в крови, увеличивают накопление жира (особенно в области живота) и вызывают воспаление.

Добавленный сахар (газировка, конфеты, выпечка). Слишком большое потребление фруктозы может способствовать развитию ожирения печени, резистентности к инсулину и воспаления.

Трансжиры (частично гидрогенизированные масла). Они есть в некоторых обработанных продуктах и приводят к увеличению маркеров воспаления, отложений жира на животе.

Переработанное мясо (бекон, сосиски, хот-доги). Оно содержит консерванты, натрий и конечные продукты гликирования (AGE). Такое мясо связывают с воспалением, повышенным риском возникновения болезней сердца и ожирения.