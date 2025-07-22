Переработанное мясо и не только: какие продукты ни в коем случае нельзя класть в микроволновку

Виноград. При его нагревании в микроволновке образуется плазма, что довольно опасно. Связано это с неравномерностью нагрева фрукта.

Цельные сырые яйца. Доказано, что они могут взорваться в микроволновке при нагреве или у вас во рту, когда вы их откусите.

Переработанное мясо. Под воздействием излучения микроволновки такое мясо образует продукты окисления холестерина. Они вредят сильнее, чем простой холестерин, и с большей вероятностью вызывают атеросклероз и ишемическую болезнь сердца.

Морковь. Она может содержать минералы из почвы, способные вызвать искры в микроволновке во время нагрева. То же самое касается хот-догов.