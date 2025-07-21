Переработанное мясо, трансжиры, сладкие напитки оказались связаны с серьёзными проблемами со здоровьем

В рамках нового исследования учёные проанализировали более 60 исследований, в которых изучалась взаимосвязь между тремя видами продуктов питания и риском развития диабета 2 типа, колоректального рака и ишемической болезни сердца. Выяснилось, что этот риск повышался даже при употреблении очень небольшого количества обработанных продуктов и напитков.

Было обнаружено, что потребление всего лишь 0,6–57 г (примерно пять ломтиков бекона) обработанного мяса в сутки связано с повышением вероятности развития диабета 2 типа и колоректального рака на 11% и 7% соответственно. Употребление 50 г такого мяса в день (примерно один хот-дог) связано с повышением риска развития диабета 2 типа на 30%, рака толстой кишки - на 26%.