Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 января 2025, 06:00
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Перетренированность и не только: вот почему вы занимаетесь кардио, но не худеете

Проверьте себя
Если вы регулярно делаете кардиоупражнения, но вес так и стоит на месте, значит, проблема может быть в другом. Вот три причины, почему это может происходить.
Перетренированность и не только: вот почему вы занимаетесь кардио, но не худеете
© Plunkett Fitness

Ваша тренировка недостаточно эффективна. Гейб Гонсалес, главный тренер STRIDE Fitness, предлагает установить наклон беговой дорожки около 7−10 и поддерживать темп 5 км/ч в течение 30 минут.

Перетренированность. Если вы каждый день выполняете кардио с низкой нагрузкой, то это перебор. Выделите один или два дня на отдых. Также важно получать достаточно сна.

Перетренированность и не только: вот почему вы занимаетесь кардио, но не худеете
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Нарушена норма суточного потребления калорий. Для расчёта этой нормы можете использовать макрокалькулятор. При этом всегда начинайте с малого.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.