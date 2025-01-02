Перетренированность и не только: вот почему вы занимаетесь кардио, но не худеете

Опубликовано 02 января 2025, 06:001 мин.
Перетренированность и не только: вот почему вы занимаетесь кардио, но не худеетеПроверьте себя
Если вы регулярно делаете кардиоупражнения, но вес так и стоит на месте, значит, проблема может быть в другом. Вот три причины, почему это может происходить.
Ваша тренировка недостаточно эффективна. Гейб Гонсалес, главный тренер STRIDE Fitness, предлагает установить наклон беговой дорожки около 7−10 и поддерживать темп 5 км/ч в течение 30 минут.
Перетренированность. Если вы каждый день выполняете кардио с низкой нагрузкой, то это перебор. Выделите один или два дня на отдых. Также важно получать достаточно сна.
Нарушена норма суточного потребления калорий. Для расчёта этой нормы можете использовать макрокалькулятор. При этом всегда начинайте с малого.
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Источник:Eat This, Not That
Автор:Валерия Филимонова