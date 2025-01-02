Перетренированность и не только: вот почему вы занимаетесь кардио, но не худеете

Нарушена норма суточного потребления калорий. Для расчёта этой нормы можете использовать макрокалькулятор. При этом всегда начинайте с малого.

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