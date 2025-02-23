Пережаривание овощей и другие ошибки, которые сделают вашу еду нездоровой

Предпочтение продуктов без ГМО. На самом деле такая еда вовсе не полезна. Об этом сказал шеф-повар Джулиан Будро, прошедший обучение по программе Мишлен и работающий в сфере общественного питания в Джошуа-Три (Калифорния) и Лос-Анджелесе. Дело в том, что продукты без ГМО содержат много пестицидов, добавок и консервантов. Чтобы узнать подробнее о пищевой ценности такой еды, читайте этикетки.

Приготовление блюд из искусственного мяса. Шеф-повар Джозеф ВанВагнер из Echelon Kitchen & Bar в Энн-Арборе, штат Мичиган, говорит, что от такого мяса лучше держаться подальше. Многие такие продукты полны жиров, злаков, а также являются гиперобработанными продуктами, нарушающими микробиом кишечника, замедляющими метаболизм, более калорийными, чем настоящее мясо.

Чрезмерное использование растительного или сливочного масла. Это добавляет в блюда калории и вредные жиры. Измеряйте количество масла, которое вы хотите добавить в блюдо. Также вы можете взять оливковое масло или масло авокадо.

Использование антипригарных сковородок с тефлоном. Джейми Джонсон, сертифицированный диетолог и дипломированный специалист по питанию в Ingraining Nutrition, предупреждает, что они вредят здоровью. Они могут привести к попаданию в организм химикатов ПФАС. Это происходит при нагревании при высокой температуре в течение длительного времени либо при появлении царапин на покрытии. Эти химикаты не разлагаются и могут вызвать различные проблемы со здоровьем. Более безопасная альтернатива — это кастрюли и сковороды из чугуна, с керамическим покрытием или из нержавеющей стали.

Использование некачественных ингредиентов. Это касается жиров, растительных масел. Лучше выбирать оливковое масло, высококачественное сливочное масло, топлёные животные жиры, масло авокадо и кокосовое масло.