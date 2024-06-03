Периодическое голодание и белковая диета оказались полезны для микробиома кишечника

По итогам исследования выяснилось, что у людей, которые придерживались двух вариантов питания сразу, наблюдалось большее разнообразие микробиоты кишечника, уменьшение желудочно-кишечных симптомов и более значительное уменьшение количества висцерального жира по сравнению с группой с ограничением калорий.

Оказалось, что диета IF-P увеличивает количество определенных кишечных микробов, связанных с более стройным типом тела, и повышает уровень циркулирующих белков и аминокислот, связанных с потерей веса и окислением жиров.

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