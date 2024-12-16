Периодическое голодание оказалось вредно для волос

Похожий процесс может происходить и у людей. Правда, как отмечают учёные, он вряд ли будет столь же серьёзным, ведь у нас гораздо более медленный обмен веществ и иной характер роста волос. Важно просто знать, что прерывистое голодание может иметь подобные эффекты.

В ходе эксперимента обнаружилось, что у мышей, которые питались в обычном режиме, шерсть полностью отросла за 30 дней. При этом те, кто ел в течение 8 часов и голодал в течение 16 часов ежедневно, спустя 96 дней смогли отрастить шерсть лишь частично.

Команда специалистов выяснила, что такое замедление роста волос связано со стрессом, которому подвергаются стволовые клетки волосяных фолликулов. Эти клетки просто не способны с ним справиться.

Было проведено небольшое клиническое испытание и на людях. В нём приняли участие 49 здоровых молодых людей. Оказалось, что диета с ограничением по времени (18 часов голодания ежедневно) снизила рост волос в среднем на 18%. При этом выборка была маленькой, а период наблюдения коротким. По словам учёных, в более крупной выборке могут быть получены иные результаты.

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