Персик считается главным летним фруктом. И вот почему

Персик считается главным летним фруктом. И вот почемуЭто подтверждает и наука
В персиках содержится много витамина С и других антиоксидантов. Эти вещества, согласно научным исследованиям, помогают предотвратить развитие болезней сердца, рак, инсульт. Причём чем свежее и спелее фрукт, тем больше в нём антиоксидантов.
Ещё персики отличаются тем, что в них много клетчатки, калия и мало жира. Отсутствует в этих фруктах натрий и холестерин. Кроме того, благодаря нерастворимой клетчатке персики улучшают пищеварение и здоровье кишечника в целом.
Вообще персики хорошо сочетаются с любым количеством продуктов. Сушёный вариант этих фруктов отличается от свежего по большей части лишь тем, что он менее сытный.
В холодильнике персики можно хранить в течение семи дней. Созревают эти плоды при комнатной температуре в течение одного-трёх дней.
Также, согласно научной работе, опубликованной в 2012 году в «Журнале науки о продуктах питания и сельском хозяйстве», консервированные персики так же полезны, как и свежие. Но важно, чтобы они были в собственном соку.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.