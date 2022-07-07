Персик считается главным летним фруктом. И вот почему

Вообще персики хорошо сочетаются с любым количеством продуктов. Сушёный вариант этих фруктов отличается от свежего по большей части лишь тем, что он менее сытный.

В холодильнике персики можно хранить в течение семи дней. Созревают эти плоды при комнатной температуре в течение одного-трёх дней.

Также, согласно научной работе, опубликованной в 2012 году в «Журнале науки о продуктах питания и сельском хозяйстве», консервированные персики так же полезны, как и свежие. Но важно, чтобы они были в собственном соку.

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