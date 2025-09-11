Фитнес и здоровье
Персики и не только: названы лучшие фрукты для поддержания водного баланса

Добавьте их в свой рацион
Получать воду можно не только из напитков, но и из продуктов. Вот какие фрукты помогут избежать обезвоживания в течение дня.
Арбуз. Он на 91,4% состоит из воды. Кроме того, этот фрукт богат антиоксидантами (витамином С, ликопином и бета-каротином), нужен для выработки коллагена, усвоения железа, поддержания иммунитета.

Грейпфрут. Содержание воды в нём составляет 91,6%. Также в грейпфруте много флавоноидов, которые защищают клетки.

Клубника. Она на 91% состоит из воды и может дать 100% суточной нормы витамина С. Исследования показывают, что употребление клубники снижает риск развития болезней сердца.

Помидоры. Эти продукты состоит на 92,5% из жидкости, обеспечивают организм каротиноидом и ликопином. Известно, что ликопин обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием, защищает кожу от солнечных лучей.

Дыня. Она богата витамином А, С, каротиноидами и состоит на 90,2% из воды.

Персики. Эти фрукты содержат витамина А и С, калий, антиоксиданты. Содержание воды в них составляет 88,9%.

Ананас. Он на 86% состоит из воды и может дать вам много витамина С, В6, меди, антиоксидантов.

Огурцы. Они состоят на 95,9% из воды и содержат антиоксиданты, витамин К, который важен для здоровья скелета и свёртываемости крови.

