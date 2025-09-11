Персики и не только: названы лучшие фрукты для поддержания водного баланса

Арбуз. Он на 91,4% состоит из воды. Кроме того, этот фрукт богат антиоксидантами (витамином С, ликопином и бета-каротином), нужен для выработки коллагена, усвоения железа, поддержания иммунитета.

Грейпфрут. Содержание воды в нём составляет 91,6%. Также в грейпфруте много флавоноидов, которые защищают клетки.

Клубника. Она на 91% состоит из воды и может дать 100% суточной нормы витамина С. Исследования показывают, что употребление клубники снижает риск развития болезней сердца.

Помидоры. Эти продукты состоит на 92,5% из жидкости, обеспечивают организм каротиноидом и ликопином. Известно, что ликопин обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием, защищает кожу от солнечных лучей.