Персики и не только: названы лучшие фрукты для поддержания водного баланса

Персики и не только: названы лучшие фрукты для поддержания водного балансаДобавьте их в свой рацион
Арбуз. Он на 91,4% состоит из воды. Кроме того, этот фрукт богат антиоксидантами (витамином С, ликопином и бета-каротином), нужен для выработки коллагена, усвоения железа, поддержания иммунитета.
Грейпфрут. Содержание воды в нём составляет 91,6%. Также в грейпфруте много флавоноидов, которые защищают клетки.
Клубника. Она на 91% состоит из воды и может дать 100% суточной нормы витамина С. Исследования показывают, что употребление клубники снижает риск развития болезней сердца.
Помидоры. Эти продукты состоит на 92,5% из жидкости, обеспечивают организм каротиноидом и ликопином. Известно, что ликопин обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием, защищает кожу от солнечных лучей.
Дыня. Она богата витамином А, С, каротиноидами и состоит на 90,2% из воды.
Персики. Эти фрукты содержат витамина А и С, калий, антиоксиданты. Содержание воды в них составляет 88,9%.
Ананас. Он на 86% состоит из воды и может дать вам много витамина С, В6, меди, антиоксидантов.
Огурцы. Они состоят на 95,9% из воды и содержат антиоксиданты, витамин К, который важен для здоровья скелета и свёртываемости крови.
