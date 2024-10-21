Персональный тренер объяснил, что происходит с телом, когда мы после 50 лет начинаем поднимать тяжести в зале

Согласно исследованию 2018 года, силовые тренировки нужны для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата у пожилых людей. Связано это с тем, что с возрастом кости естественным образом теряют плотность. Это повышает вероятность переломов и развития остеопороза. Благодаря поднятию тяжестей создаётся нагрузка на кости и они становятся со временем сильнее.

Также было научно доказано, что силовые тренировки улучшают метаболизм. С возрастом он имеет тенденцию замедляться.

По данным исследования, опубликованного в BMC Women’s Health в 2023 году, женщины в возрасте 50 лет, занимавшиеся силовыми тренировками дважды в неделю в течение 10 недель, получили значительный прирост мышечной массы и силы.

Кроме того, силовые тренировки улучшают функциональные возможности. За счёт этого вам будет легче справляться с повседневными делами.

Наконец, исследования показывают, что поднятие тяжестей может улучшить баланс. Всё потому, что благодаря этому у вас улучшится гибкость, подвижность, координация. Лучший баланс снижает риск падения.

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