Персональный тренер рассказал, какие ежедневные привычки предотвратят набор жира на животе в 50+Избавьтесь от лишнего веса навсегда
Отказ от добавленного сахара. Избыток калорий, особенно полученный из сахара, может скапливаться в области живота, когда вы вступаете в средний возраст. Об этом предупредила тренер и диетолог Эрика Раус.
Прогулки каждый день. Ходьба помогает в контроле уровня сахара в крови, снижении уровня кортизола. Также исследования показывают, что ходьба с шагомером может привести к умеренной потере веса. Чем больше вы ходите, тем больше калорий сжигается.
Силовые тренировки как образ жизни. Поднятие тяжестей наращивает мышцы, ускоряет обмен веществ, помогает сбалансировать уровень гормонов.
Употребление большего количества белка. Много протеина содержится в греческом йогурте, яйцах, фасоли, тунце, куриной и индюшачьей грудке, киноа, грецких орехах, чечевице, тофу, лососе. Благодаря этим продуктам вы будете дольше чувствовать себя сытым, сможете снизить уровень гормонов голода.
Отслеживание чего-то простого. Важно учитывать не каждую деталь, а просто быть в целом в курсе, какие у вас приёмы пищи, какое количество шагов и т. п. Также работайте над одной привычкой за раз. Лучше тренироваться дважды в неделю и ходить каждый день, чем пытаться сделать всё и сразу и выгорать.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.