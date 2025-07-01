Персональный тренер рассказал, какие ежедневные привычки предотвратят набор жира на животе в 50+

Употребление большего количества белка. Много протеина содержится в греческом йогурте, яйцах, фасоли, тунце, куриной и индюшачьей грудке, киноа, грецких орехах, чечевице, тофу, лососе. Благодаря этим продуктам вы будете дольше чувствовать себя сытым, сможете снизить уровень гормонов голода.

Отслеживание чего-то простого. Важно учитывать не каждую деталь, а просто быть в целом в курсе, какие у вас приёмы пищи, какое количество шагов и т. п. Также работайте над одной привычкой за раз. Лучше тренироваться дважды в неделю и ходить каждый день, чем пытаться сделать всё и сразу и выгорать.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.