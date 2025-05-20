Персональный тренер рассказала, как прогулка перед сном помогает похудеть

Вот пять способов, за счёт которых прогулка перед сном помогает сжигать калории во время сна.

Улучшение пищеварения. Согласно одному исследованию, короткая прогулка после еды помогает организму продвинуть пищу через пищеварительный тракт. Это уменьшает вздутие живота и способствует лучшему усвоению питательных веществ. После приёма пищи сходите на 10-20-минутную прогулку, поддерживайте при этом медленный и комфортный темп. Дышите глубоко и идите в размеренном темпе, без спешки.

Поддержание дефицита калорий. Гуляйте после ужина каждый вечер, особенно в дни, когда у вас нет более интенсивных тренировок.

Регулирование уровня сахара в крови. После каждого приёма пищи старайтесь вставать и ходить по дому или по кварталу. Концентрируйтесь при этом на расслаблении тела и регулировании дыхания.