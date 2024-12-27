Первым делом пейте воду: раскрыто, что нужно делать с утра для улучшения сахара в крови

Пейте с утра первым делом воду. Стейси Вудсон, зарегистрированный диетолог-нутрициолог из Филадельфии, советует выпивать после пробуждения 1−2 стакана воды. Это поможет почкам выводить сахар и стабилизирует уровень сахара в крови в течение дня.

Ешьте завтрак, богатый белком и клетчаткой. Научные исследования показывают, что начало дня с низкоуглеводного приёма пищи помогает в контроле уровня глюкозы в крови не только утром, но и днём и вечером.

Контролируйте потребление кофеина. Согласно некоторым научным работам, потребление кофеина может временно повысить уровень сахара в крови.