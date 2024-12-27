Первым делом пейте воду: раскрыто, что нужно делать с утра для улучшения сахара в крови

Первым делом пейте воду: раскрыто, что нужно делать с утра для улучшения сахара в кровиВсего таких вещей пять
Пейте с утра первым делом воду. Стейси Вудсон, зарегистрированный диетолог-нутрициолог из Филадельфии, советует выпивать после пробуждения 1−2 стакана воды. Это поможет почкам выводить сахар и стабилизирует уровень сахара в крови в течение дня.
Ешьте завтрак, богатый белком и клетчаткой. Научные исследования показывают, что начало дня с низкоуглеводного приёма пищи помогает в контроле уровня глюкозы в крови не только утром, но и днём и вечером.
Контролируйте потребление кофеина. Согласно некоторым научным работам, потребление кофеина может временно повысить уровень сахара в крови.
Двигайтесь. Движение активирует мышцы для использования глюкозы в качестве энергии, уменьшая количество сахара в кровотоке. При этом утренние упражнения не должны быть интенсивными. Могут быть полезны и простые растяжки, йога или быстрая ходьба.
Раньше ужинайте. То есть до 7 вечера или хотя бы за два-три часа до сна.
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