Пилот рассказал, почему в самолётах нет парашютов

Коммерческий авиалайнер летит на высоте 10–12 км. Его скорость составляет 800-900 км/ч, температура за бортом при этом -50, воздух разреженный. Если вы будете без кислородной маски, то почти сразу же потеряете сознание. Дверные люки самолётов устроены так, что в полёте открыть их почти невозможно. Даже если это случится, вы столкнётесь с огромным потоком воздуха, из-за которого без травм или потери сознания выпрыгнуть вы не сможете.

Ещё одна проблема - это высота. С парашютом безопасно прыгать с высот не более 4-5 км, но и то в тёплой одежде и с кислородом. На той высоте, что летит самолёт, вам понадобился бы для этого тёплый комбинезон и баллон с кислородом. Кроме того, без обучения есть очень большой шанс, что вы не сделаете всё так, как надо.