Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 декабря 2024, 15:45
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Пироги, йогурты и не только: названы продукты, которые мешают избавиться от жира на животе

Старайтесь их избегать при похудении
Выбор продуктов питания играет важную роль в борьбе с жиром на животе. Вот какая вкусная еда только мешает вам сбросить вес.
Пироги, йогурты и не только: названы продукты, которые мешают избавиться от жира на животе
© Photo: Matt Taylor-Gross / Food Styling by Barrett Washburne

Пирог. В нём может содержаться много добавленного сахара: одна порция может включать более 25 г. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует женщинам потреблять не более 25 г (100 ккал) добавленного сахара в сутки, а мужчинам — не более 36 г (150 ккал).

Брауни. Он тоже известен высоким содержанием добавленного сахара.

Йогурт с низким содержанием жира. В одной баночке такого йогурта может быть более 17 г сахара. Это может замедлять снижение веса.

Гранола. Полчашки гранолы может содержать более 200 ккал.

Зерновые батончики. В большинстве таких вариантов содержится очень мало клетчатки и белка. Это делает перекус менее сытным.

Пироги, йогурты и не только: названы продукты, которые мешают избавиться от жира на животе
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Консервированные фрукты. Во многих из таких фруктов меньше клетчатки, чем в свежих. Кроме того, в сиропе тоже может быть много сахара.

Соус барбекю. Две столовые ложки такого соуса могут содержать примерно 10 г сахара.

Консервированная запечённая фасоль. Полчашки этой фасоли может содержать примерно 10 г сахара.

Печенье с подливкой. Одно печенье с порцией подливки может содержать около 500 калорий.

Подслащённые сухофрукты. Многие из них содержат большое количество добавленного сахара.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.