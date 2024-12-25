Пироги, йогурты и не только: названы продукты, которые мешают избавиться от жира на животе

Пирог. В нём может содержаться много добавленного сахара: одна порция может включать более 25 г. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует женщинам потреблять не более 25 г (100 ккал) добавленного сахара в сутки, а мужчинам — не более 36 г (150 ккал).

Брауни. Он тоже известен высоким содержанием добавленного сахара.

Йогурт с низким содержанием жира. В одной баночке такого йогурта может быть более 17 г сахара. Это может замедлять снижение веса.

Гранола. Полчашки гранолы может содержать более 200 ккал.

Зерновые батончики. В большинстве таких вариантов содержится очень мало клетчатки и белка. Это делает перекус менее сытным.