Пироги, йогурты и не только: названы продукты, которые мешают избавиться от жира на животе

Пироги, йогурты и не только: названы продукты, которые мешают избавиться от жира на животеСтарайтесь их избегать при похудении
Пирог. В нём может содержаться много добавленного сахара: одна порция может включать более 25 г. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует женщинам потреблять не более 25 г (100 ккал) добавленного сахара в сутки, а мужчинам — не более 36 г (150 ккал).
Брауни. Он тоже известен высоким содержанием добавленного сахара.
Йогурт с низким содержанием жира. В одной баночке такого йогурта может быть более 17 г сахара. Это может замедлять снижение веса.
Гранола. Полчашки гранолы может содержать более 200 ккал.
Зерновые батончики. В большинстве таких вариантов содержится очень мало клетчатки и белка. Это делает перекус менее сытным.
Консервированные фрукты. Во многих из таких фруктов меньше клетчатки, чем в свежих. Кроме того, в сиропе тоже может быть много сахара.
Соус барбекю. Две столовые ложки такого соуса могут содержать примерно 10 г сахара.
Консервированная запечённая фасоль. Полчашки этой фасоли может содержать примерно 10 г сахара.
Печенье с подливкой. Одно печенье с порцией подливки может содержать около 500 калорий.
Подслащённые сухофрукты. Многие из них содержат большое количество добавленного сахара.
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