Пищевые добавки, которые нужно обязательно принимать тем, кто не ест мясо

Пищевые добавки, которые нужно обязательно принимать тем, кто не ест мясоОни помогут избежать дефицита необходимых веществ
Некоторым людям, которые перешли на растительную диету, может быть сложно получать все нужные вещества из подобной пищи. Веганская диета предполагает отказ от вообще любых продуктов животного происхождения, в том числе от мяса, рыбы, сыра, молока. Хотя у такого рациона есть и определённые преимущества.
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Считается, что благодаря веганской диете можно похудеть и снизить риск развития болезней сердца. Однако она также может привести к недостатку определённых витаминов и минералов. Вот что, по словам экспертов из Purolabs, нужно принимать, чтобы оставаться здоровым при растительном рационе.
Витамин В12. За счёт этого витамина формируется ДНК. Поэтому он нужен для поддержания здоровья нервов, клеток крови, мозга, кожи, ногтей. Также он предотвращает появление врождённых дефектов, анемии, проблем со зрением, депрессии, остеопороза. При недостатке витамина В12 человек ощущает усталость, слабость, сталкивается с анемией и запорами. Нужно каждый день получать 1,5 мкг этого витамина. Содержится он в бобовых, листовой зелени, пищевых дрожжах, семенах подсолнечника.
Витамин D3. В сочетании с кальцием он делает мышцы, кости и зубы крепкими. В основном человек получает этот витамин из солнечного света, но также D3 есть в рыбе, яичных желтках, апельсиновом соке, обогащённом соевом молоке, хлопьях, овсянке. В день необходимо получать 10 мкг данного витамина.
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Железо. Оно бывает в двух формах: гемовое и негемовое. Первое можно получить из мяса животных, второе - из растительных продуктов. Проблема в том, что негемовое железо усваивается хуже, поэтому и потреблять его нужно больше. Из-за дефицита железа возникает анемия. В день мужчины должны получать 8,7 мг железа в день, женщины - чуть больше 14,8 мг. Среди растительных источников этого витамина - варёный шпинат, тыквенные семечки, тофу, бобы, сухофрукты, орехи, обогащённые сухие завтраки.
Кальций. Он нужен для поддержания здоровья костей, правильной работы мышц, высвобождения гормонов. В сутки человек должен получать 700 мг кальция. Помогут в этом тофу, соевые бобы, темпе, бобы, нут, морские водоросли, ежевика, апельсины.
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