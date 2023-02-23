Пищевые добавки, которые нужно обязательно принимать тем, кто не ест мясо

Железо. Оно бывает в двух формах: гемовое и негемовое. Первое можно получить из мяса животных, второе - из растительных продуктов. Проблема в том, что негемовое железо усваивается хуже, поэтому и потреблять его нужно больше. Из-за дефицита железа возникает анемия. В день мужчины должны получать 8,7 мг железа в день, женщины - чуть больше 14,8 мг. Среди растительных источников этого витамина - варёный шпинат, тыквенные семечки, тофу, бобы, сухофрукты, орехи, обогащённые сухие завтраки.