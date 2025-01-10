Пиво, фруктовые соки и не только: перечислены напитки, которых лучше избегать при похудении

Пиво, фруктовые соки и не только: перечислены напитки, которых лучше избегать при похуденииОни способствуют образованию жира на животе
Дестини Муди, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог Garage Gym Reviews, назвала десять популярных напитков, которых нужно избегать при избавлении от жира на животе.
Смешанные кофейные напитки. В них содержатся пустые калории и скрытый сахар. Это касается сладких латте и фраппучино.
Газированные напитки. Они тоже отличаются большим количеством добавленного сахара и пустых калорий.
Фруктовый сок. В нём нет клетчатки, которая есть в цельных фруктах. В результате после стакана фруктового сока вы не чувствуете сытость.
Пиво. Алкоголь в целом изменяет метаболизм таким образом, что организм начинает накапливать калории в виде жира на животе. Также спиртное вызывает воспаление, а хроническое воспаление — основной фактор образования висцерального жира.
Коктейли. Эти смеси содержат много добавленных сахаров, которые незаметно увеличивают общее потребление калорий.
Смузи, купленные в магазине. Часто в них калорий больше, чем вы ожидаете. Они перегружены сахаром и лишены клетчатки.
Спортивные напитки. Они тоже зачастую содержат много калорий и сахара.
Молочные коктейли. Эти напитки приводят к жиру на животе из-за сочетания большого количества сахара и насыщенных жиров.
Слаши. Они очень сладкие, что приводит к скачкам уровня инсулина и накоплению жира на животе.
Энергетические напитки. Во многих из них есть искусственные подсластители. Они могут обманывать мозг, заставляя его думать, что он получает сахар. В результате организм будет пытаться искать сахар в других напитках или пище и вы будете переедать.
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