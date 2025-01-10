Фитнес и здоровье
Опубликовано 10 января 2025, 19:30
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Пиво, фруктовые соки и не только: перечислены напитки, которых лучше избегать при похудении

Они способствуют образованию жира на животе
По данным Гарвардской медицинской школы, висцеральный жир в области живота связан с плохим метаболизмом и более высоким риском развития хронических болезней (в том числе диабета и заболеваний сердца), а также с повышенным риском рака груди у женщин. К счастью, этого можно избежать при правильном рационе.
Пиво, фруктовые соки и не только: перечислены напитки, которых лучше избегать при похудении
© Shaping Concepts

Дестини Муди, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог Garage Gym Reviews, назвала десять популярных напитков, которых нужно избегать при избавлении от жира на животе.

Смешанные кофейные напитки. В них содержатся пустые калории и скрытый сахар. Это касается сладких латте и фраппучино.

Газированные напитки. Они тоже отличаются большим количеством добавленного сахара и пустых калорий.

Фруктовый сок. В нём нет клетчатки, которая есть в цельных фруктах. В результате после стакана фруктового сока вы не чувствуете сытость.

Пиво. Алкоголь в целом изменяет метаболизм таким образом, что организм начинает накапливать калории в виде жира на животе. Также спиртное вызывает воспаление, а хроническое воспаление — основной фактор образования висцерального жира.

Коктейли. Эти смеси содержат много добавленных сахаров, которые незаметно увеличивают общее потребление калорий.

Пиво, фруктовые соки и не только: перечислены напитки, которых лучше избегать при похудении
© Photo: Shutterstock. Design: Eat This, Not That!

Смузи, купленные в магазине. Часто в них калорий больше, чем вы ожидаете. Они перегружены сахаром и лишены клетчатки.

Спортивные напитки. Они тоже зачастую содержат много калорий и сахара.

Молочные коктейли. Эти напитки приводят к жиру на животе из-за сочетания большого количества сахара и насыщенных жиров.

Слаши. Они очень сладкие, что приводит к скачкам уровня инсулина и накоплению жира на животе.

Энергетические напитки. Во многих из них есть искусственные подсластители. Они могут обманывать мозг, заставляя его думать, что он получает сахар. В результате организм будет пытаться искать сахар в других напитках или пище и вы будете переедать.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.