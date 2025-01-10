Пиво, фруктовые соки и не только: перечислены напитки, которых лучше избегать при похудении

Дестини Муди, зарегистрированный диетолог и спортивный диетолог Garage Gym Reviews, назвала десять популярных напитков, которых нужно избегать при избавлении от жира на животе.

Смешанные кофейные напитки. В них содержатся пустые калории и скрытый сахар. Это касается сладких латте и фраппучино.

Газированные напитки. Они тоже отличаются большим количеством добавленного сахара и пустых калорий.

Фруктовый сок. В нём нет клетчатки, которая есть в цельных фруктах. В результате после стакана фруктового сока вы не чувствуете сытость.

Пиво. Алкоголь в целом изменяет метаболизм таким образом, что организм начинает накапливать калории в виде жира на животе. Также спиртное вызывает воспаление, а хроническое воспаление — основной фактор образования висцерального жира.

Коктейли. Эти смеси содержат много добавленных сахаров, которые незаметно увеличивают общее потребление калорий.