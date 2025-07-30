Планетарная диета оказалась лучшей для снижения риска развития рака лёгких

Скорее всего, об этом варианте питания вы ещё не слышали

Планетарная диета была разработана в 2019 году Комиссией EAT-Lancet и направлена на укрепление здоровья человека и экологической устойчивости. Базируется этот рацион на растительной пище, с упором на фрукты, овощи, орехи, семена, бобовые, цельнозерновые продукты и ненасыщенные жиры. Также диета включает немного животных белков.