Планка, скручивания и не только: названы упражнения для плоского живота

Планка. Она укрепляет весь корпус, в том числе поперечные мышцы живота. Стойте в ней в течение 30 секунд, а затем отдохните 2 минуты. Рекомендуется выполнять это упражнение в 2−3 подхода.

Скручивания. Выполняйте их в 2−3 подхода по 10−15 повторений.

Обратные скручивания. Лягте на спину, согните ноги в коленях и поставьте ступни на пол. Расположите руки по бокам ладонями вниз. Напрягите нижнюю часть пресса и подтяните колени к груди. Выполнять такие скручивания нужно в 2−3 подхода по 10−15 повторений.