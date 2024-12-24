Планка, скручивания и не только: названы упражнения для плоского живота

Планка, скручивания и не только: названы упражнения для плоского животаОни считаются самыми эффективными
Планка. Она укрепляет весь корпус, в том числе поперечные мышцы живота. Стойте в ней в течение 30 секунд, а затем отдохните 2 минуты. Рекомендуется выполнять это упражнение в 2−3 подхода.
Скручивания. Выполняйте их в 2−3 подхода по 10−15 повторений.
Обратные скручивания. Лягте на спину, согните ноги в коленях и поставьте ступни на пол. Расположите руки по бокам ладонями вниз. Напрягите нижнюю часть пресса и подтяните колени к груди. Выполнять такие скручивания нужно в 2−3 подхода по 10−15 повторений.
Подъёмы ног. Лягте на спину, выпрямив ноги. Положите руки под поясницу и поднимите ноги так, чтобы они образовывали угол 90 градусов. Опустите ноги на пол. Выполните 2−3 подхода по 10−15 повторений.
Дровосек. Рози Борхерт, сертифицированный персональный тренер BarBend, отмечает, что это упражнение задействует косые мышцы живота.
Игра с медболом. Встаньте прямо и держите в руках медицинский мяч, масса которого не превышает 10% от массы вашего тела. Поднимите мяч на головой, а затем бросьте его на пол. Когда мяч отскочит, поймайте его, задействуя всё тело.
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