Планка, жим, наклон Джефферсона: что поможет вам избавиться от скрытой мышечной слабости

Планка, жим, наклон Джефферсона: что поможет вам избавиться от скрытой мышечной слабостиОб этом рассказал тренер с более чем 15-летним опытом
Кубинский жим. Упражнение, которое сделает плечи сильнее. Оно помогает проработать вращательную манжету плеча и лопатки. В результате у вас улучшатся результаты в жиме над головой, рывках и других сложных подъёмах.
Копенгагенская планка. Она подходит для задействования мышц внутренней части бедра. Часто эти мышцы игнорируются в традиционных тренировках для ног, однако они играют важную роль в стабилизации таза, предотвращении травм колена и бедра.
Упражнение Джефферсона. Оно направлено на улучшение подвижности всего позвоночника: от шейного до поясничного отдела. Также это упражнение требует задействование мышц корпуса.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.