Планка, жим, наклон Джефферсона: что поможет вам избавиться от скрытой мышечной слабости

Кубинский жим. Упражнение, которое сделает плечи сильнее. Оно помогает проработать вращательную манжету плеча и лопатки. В результате у вас улучшатся результаты в жиме над головой, рывках и других сложных подъёмах.

Копенгагенская планка. Она подходит для задействования мышц внутренней части бедра. Часто эти мышцы игнорируются в традиционных тренировках для ног, однако они играют важную роль в стабилизации таза, предотвращении травм колена и бедра.