Планку назвали лучшим упражнением для укрепления корпуса

Начать вы можете с удержания тела в планке в течение 30 секунд, а затем увеличить это время до минуты. Лучше всего выполнять это упражнение ранним утром, чтобы включить в работу весь корпус.

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