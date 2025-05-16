Пластический хирург рассказал, о каких рисках нужно знать перед операцией

Многие из популярных пластических процедур на самом деле имеют множество рисков. Операции по контурированию тела (липосакция, подтяжка живота и пересадка жира) очень серьёзны, занимают обычно часы и требуют общего наркоза.

Эстетические результаты также не всегда соответствуют ожиданиям. Иногда удаление жира может привести к неровным контурам тела, комкам или неровностям кожи, а по мере старения это будет только ухудшаться.

Все операции сопряжены с рисками, однако осложнения от косметических процедур часто недооцениваются или неправильно понимаются. Они могут проявиться сразу после операции или через несколько недель и включают инфекции, рубцы, тромбы и даже отказ органов.