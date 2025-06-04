Пластик и не только: от каких вещей на кухне лучше отказаться

Пластиковые контейнеры для продуктов. Большинство таких контейнеров содержат бисфенол А (BPA). Это химическое вещество нарушает функцию эндокринной системы. Лучше полностью откажитесь от пластиковой посуды и замените её на стекло или нержавеющую сталь. Упаковка из тонкого пластика или стрейч-плёнка также может при нагревании выделять фталаты, которые меняют гормональный фон. Из безопасных альтернатив этого - стеклянные банки, пергамент, вощеная ткань.

Антипригарное покрытие. Со временем оно изнашивается и начинает выделять перфтороктановую кислоту (PFOA) и другие фторорганические соединения. Они относятся к веществам, вызывающих нарушения в работе щитовидной железы и ассоциирующихся с проблемами репродуктивной функции. Лучше покупайте сковороды из чугуна или стали.