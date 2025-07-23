Плавание и другие безопасные для здоровья виды тренировок в жару

Плавание. Это отличный способ оставаться в прохладе и тренироваться. Вы можете плавать по кругу - это отличная хорошая тренировка для сердечно-сосудистой системы.

Более медленный бег. В целом в жару можно заниматься любым видом тренировок, который вы любите, но нужно снизить их интенсивность примерно на 15–20%.

Каякинг. Он представляет собой аэробную тренировку, которая способствует также укреплению мышц.