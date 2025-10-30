Плетёные корзины оказались прочнее и устойчивее, чем жёсткие контейнеры

Было обнаружено, что контейнеры по жёсткости были схожи с теми, кто изготовлены из нетканых материалов. Кроме того, они возвращались к своей изначальной форме после того, как их сгибали и скручивали.

Когда тяжёлый предмет кладут на плетёную конструкцию, ленты в основном растягиваются, а не сгибаются. Это придаёт изделию жёсткость. Также в корзинах ленты крепко соединены друг с другом, что делает их необычайно упругими.

Теоретически при помощи методов плетения корзин инженеры могут создавать более качественные материалы для автомобилей, умных часов, а также мягких роботов. В целом эти способы могут улучить любое устройство, материал которого должен быть упругим и жёстким.