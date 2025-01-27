Плохая осанка и другие ошибки при ходьбе, которые разрушают колени

Слишком много и слишком быстро ходить. Если вы резко увеличите интенсивность или расстояние ходьбы, то колени не успеют адаптироваться к дополнительным стрессовым факторам. Это может привести к травмам из-за перегрузки: тендиниту надколенника или синдрому подвздошно-большеберцового тракта. Хорошее практическое правило — повышать расстояние либо интенсивность ходьбы примерно на 10−20% в неделю.

Игнорировать проблемы с походкой. У многих людей есть эти проблемы, но они не знают об этом. К ним относятся супинация (разворот стоп наружу), пронация (разворот стоп внутрь) или неровные шаги. Они могут привести к смещению коленей при ходьбе и увеличить износ суставов. Чтобы понять, что не так с вашей походкой, посмотрите на старую пару. Если внешняя часть подошвы изнашивается сильнее, значит, у вас супинация, а если внутренняя часть — пронация. Также вашу походку должен оценить профессионал: подолог или физиотерапевт.

Практиковать ходьбу без укрепления мышц. Если мышцы, которые окружают колени, слабые, то им будет трудно поддерживать их. Особенно если ходьба — ваш основной вид активности. Сохранить здоровье коленей поможет включение в тренировки силовых упражнений для квадрицепсов, подколенных сухожилий и икр. Силу и устойчивость колена повышают приседания, обратные и боковые выпады, подъёмы на ступеньки, подъёмы на носки, ягодичные мостики и разгибания квадрицепсов сидя.