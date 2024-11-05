Плохая осанка оказалась вредна для эрекции

Из-за плохой осанки мышцы тазового дна могут стать более жёсткими и слабыми. Также это может повлиять на функцию нервов.

Сутулость может снизить выносливость при половом акте, ослабить оргазм. Кроме того, из-за проблем с мышцами тазового дна вы можете столкнуться с нарушением работы органов малого таза. Это приводит к недержанию мочи, боли при мочеиспускании, боли в тазе и давлению в области пениса и яичек. Могут возникнуть и проблемы с эрекцией и оргазмом.