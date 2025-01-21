Плохая техника, недостаточная продолжительность и другие ошибки при выполнении растяжки в 50+Эти привычки разрушают ваше тело
Вот какие ошибки, которые вы можете совершить при растяжке в 50 лет, разрушают ваше тело.
Недостаточная продолжительность растяжки. Согласно исследованиям, растяжку нужно держать не менее 30 секунд для наиболее эффективных результатов. В идеале это должно быть от 30 секунд до минуты.
Плохая техника. Она может привести к растяжению мышц, усугубить проблемы с подвижностью. Одно исследование 2020 года показало, что правильная техника улучшает кровоток и уменьшает жёсткость мышц.
Неправильное дыхание. Ключ к расслаблению мышц во время растяжки — это глубокое диафрагмальное дыхание. Американский колледж спортивной медицины рекомендует координировать дыхание с растяжкой, поскольку правильная техника дыхания может улучшить гибкость.
Непоследовательные тренировки. Согласно данным Американского колледжа спортивной медицины, растягиваться нужно минимум два-три раза в неделю.
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