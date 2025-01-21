Плохая техника, недостаточная продолжительность и другие ошибки при выполнении растяжки в 50+

Вот какие ошибки, которые вы можете совершить при растяжке в 50 лет, разрушают ваше тело.

Недостаточная продолжительность растяжки. Согласно исследованиям, растяжку нужно держать не менее 30 секунд для наиболее эффективных результатов. В идеале это должно быть от 30 секунд до минуты.

Плохая техника. Она может привести к растяжению мышц, усугубить проблемы с подвижностью. Одно исследование 2020 года показало, что правильная техника улучшает кровоток и уменьшает жёсткость мышц.