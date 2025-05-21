Плохо для аккумулятора: эксперт объяснил, почему смартфон лучше заряжать без чехла

При зарядке в чехле смартфон рискует перегреться. Всё потому, что вентиляция в этом случае нарушается.

Постепенно можно заметить и ухудшение работы смартфона, если заряжать его прямо в чехле. Аккумулятор будет сильно изнашиваться, сократится время работы устройства. В дальнейшем ухудшится и производительность гаджета.