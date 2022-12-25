Плохо различаете вкусы и запахи после ковида? Вам может помочь перец чили

Нравиться вкус чили может по нескольким причинам. Прежде всего, подобный вкус повышает выработку слюны, а это улучшает способность пережёвывать пищу. Кроме того, это помогает языку воспринимать другие вкусы и ароматы.

Также за счёт высвобождения эндорфинов после перца чили улучшается настроение, на организм оказывается обезболивающее действие.

Если же вы съедите слишком много перца чили (норма - три-четыре столовые ложки в день), то память у вам может ухудшиться.

Поскольку из-за ковида или приёма противовирусных препаратов способность ощущать запахи и вкусы ухудшается или полностью исчезает, исправить ситуацию может помочь перец чили.

Согласно результатам одного исследования, проведённого компанией по производству продуктов питания, 43 % (из 2000 участников) добавляли больше перца чили и других специй в еду, чтобы усилить вкус блюд. По словам экспертов, перец чили может быть полезен для стимуляции органов чувств людей, когда их обоняние работает не очень хорошо.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.