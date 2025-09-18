Плохо себя чувствуете после приёма БАДов? Вот какие проблемы со здоровьем нельзя игнорировать

Плохо себя чувствуете после приёма БАДов? Вот какие проблемы со здоровьем нельзя игнорироватьПищевые добавки тоже могут иметь побочные эффекты
Проблемы с сердцем. Высокие дозы кофеина, йохимбина, горького апельсина или корня солодки могут вызвать учащённый пульс, сильное сердцебиение, скачки давления. У людей с хроническими болезнями сердца даже «натуральные» антидепрессанты повышают риск возникновения аритмии или инсульта. Об этом предупредила Пинки Патель, доктор фармацевтических наук, сертифицированный фармацевт NASM.
Проблемы с пищеварением. Диарея, вздутие живота или тошнота часто возникают при приёме больших доз магния, железа или витамина С. Из-за постоянных проблем с перевариванием пищи у вас могут хуже усваиваться питательные вещества, поддерживаться водный баланс.
Изменение работы иммунной системы. Высокие дозы цинка могут привести к дефициту меди и подавлять иммунный ответ. Аналогичным образом действуют эхинацея или другие иммуностимуляторы.
Нарушение функции почек. Из-за избытка кальция или витамина D могут образовываться камни в почках. Высокие дозы креатина могут ухудшить работу почек у людей с заболеваниями этого органа.
Повреждение печени. С этим связывают приём кава-кава, экстракта зелёного чая (в концентрированной форме таблеток) или высокие дозы витамина А.
Неврологические изменения. Избыток витамина В6 вызывает повреждение нервов, приводящее к онемению или покалыванию в конечностях. Из-за высоких доз витамина B3 возникают приливы, головокружение, раздражительность.
Взаимодействие с другими лекарствами. Зверобой, например, снижает эффективность противозачаточных средств, антидепрессантов и химиотерапевтических препаратов. Гинкго билоба и рыбий жир могут разжижать кровь и повышать риск возникновения кровотечения в сочетании с антикоагулянтами.
