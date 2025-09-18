Плохо себя чувствуете после приёма БАДов? Вот какие проблемы со здоровьем нельзя игнорировать

Проблемы с сердцем. Высокие дозы кофеина, йохимбина, горького апельсина или корня солодки могут вызвать учащённый пульс, сильное сердцебиение, скачки давления. У людей с хроническими болезнями сердца даже «натуральные» антидепрессанты повышают риск возникновения аритмии или инсульта. Об этом предупредила Пинки Патель, доктор фармацевтических наук, сертифицированный фармацевт NASM.

Проблемы с пищеварением. Диарея, вздутие живота или тошнота часто возникают при приёме больших доз магния, железа или витамина С. Из-за постоянных проблем с перевариванием пищи у вас могут хуже усваиваться питательные вещества, поддерживаться водный баланс.

Изменение работы иммунной системы. Высокие дозы цинка могут привести к дефициту меди и подавлять иммунный ответ. Аналогичным образом действуют эхинацея или другие иммуностимуляторы.

Нарушение функции почек. Из-за избытка кальция или витамина D могут образовываться камни в почках. Высокие дозы креатина могут ухудшить работу почек у людей с заболеваниями этого органа.