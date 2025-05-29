Плохой сон и другие вещи, которые нарушают метаболизм

Сидение с телефоном. Искусственный свет способен нарушить циркадный ритм. Особенно плохо, когда вы сидите с цифровыми устройствами ночью. Исследования показывают, что воздействие искусственного синего света в ночное время может привести к развитию резистентности к инсулину. Ещё такой свет подавляет выработку гормона сна мелатонина.

Некачественный сон. На самом деле качество сна важнее, чем его количество. Стремитесь к тому, чтобы каждую ночь вы спали глубоко и 1,5 - быстро (то есть проводили в стадии быстрого сна).

Нехватка белка. Рекомендуется в сутки потреблять хотя бы 1 г высококачественного животного белка на 0,45 кг массы тела. Он помогает также наращивать мышечную массу, а чем больше у вас мышц, тем больше килокалорий вы сжигаете в покое. Вместо растительных белков ешьте животные, так как они намного лучше усваиваются.

Кето-диеты. Если соблюдать диету с низким содержанием углеводов слишком долго, это приведёт к снижению уровня гормонов щитовидной железы. При этом щитовидка отвечает за обмен веществ. Лучше поэкспериментируйте с циклической кетогенной диетой.