Плохой сон и не только: к чему приведёт кружка пива каждый день

Плохой сон и не только: к чему приведёт кружка пива каждый деньЭто самый популярный алкогольный напиток в США
Улучшение плотности костей. Употребление пива связывают с повышением минеральной плотности костной ткани, а одна бутылка этого напитка в неделю может снизить риск перелома шейки бедра. Тем не менее для подтверждения этих фактов ещё необходимы дополнительные исследования.
Нарушение сна. Алкоголь замедляет рефлексы, что может повлиять на равновесие, память, сон. Об этом сказала Кимберли Гомер, магистр наук, зарегистрированный диетолог, лицензированный диетолог. Согласно одному исследованию, даже небольшая доза алкоголя (два стандартных напитка) отсрочивает наступление фазы быстрого сна и сокращает её продолжительность.
Замедление похудения. Когда вы пьёте алкоголь, он попадает прямо в печень. Из-за этого вы можете в целом худеть медленнее. Также употребление спиртного может вызвать необратимое повреждение печени.
Проблемы с пищеварением. Алкоголь раздражает тонкий и толстый кишечник, может повлиять на нормальную скорость прохождения пищи по ним. В больших количествах он вызывает воспаление кишечника, проблемы с печенью и желудочно-кишечным трактом.
Обезвоживание. Если вы пьёте пиво в умеренных дозах, то обязательно употребляйте воду в течение дня.
Повышение риска развития хронических болезней. Чрезмерное употребление алкоголя может повысить вероятность развития гипертонии, инсульта, сердечной недостаточности, кардиомиопатии. Также спиртное связывают с более высоким риском возникновения рака полости рта и горла, гортани, пищевода, толстой и прямой кишки, печени и молочной железы у женщин.
