Плохой сон и не только: к чему приведёт кружка пива каждый день

Улучшение плотности костей. Употребление пива связывают с повышением минеральной плотности костной ткани, а одна бутылка этого напитка в неделю может снизить риск перелома шейки бедра. Тем не менее для подтверждения этих фактов ещё необходимы дополнительные исследования.

Нарушение сна. Алкоголь замедляет рефлексы, что может повлиять на равновесие, память, сон. Об этом сказала Кимберли Гомер, магистр наук, зарегистрированный диетолог, лицензированный диетолог. Согласно одному исследованию, даже небольшая доза алкоголя (два стандартных напитка) отсрочивает наступление фазы быстрого сна и сокращает её продолжительность.

Замедление похудения. Когда вы пьёте алкоголь, он попадает прямо в печень. Из-за этого вы можете в целом худеть медленнее. Также употребление спиртного может вызвать необратимое повреждение печени.