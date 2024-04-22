Плохой сон оказался опасен для водителей

Плохой сон оказался опасен для водителейБудьте осторожны
Вождение в сонном состоянии, как и вождение в нетрезвом виде, может быть опасным. Связано это с тем, что плохой сон влияет на зрительно-моторную координацию, бдительность и время реакции.
По данным Национального управления безопасности дорожного движения США, 1,6% смертей на дорогах (684 погибших) в 2021 году было вызвано вождением в состоянии сонливости. При этом считалось, что реальная цифра намного выше, поскольку измерить уровень усталости сложнее, чем количество алкоголя в крови.
Исследование, проведённое Фондом безопасности дорожного движения Американской автомобильной ассоциации, продемонстрировало, что от 5 до 6 часов сна в сутки повышает риск аварии почти в два раза. У тех водителей, которые спят всего 4−5 часов, этот риск увеличился более чем в четыре раза.
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