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Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 апреля 2024, 10:30
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Плохой сон оказался опасен для водителей

Будьте осторожны
Если вы собираетесь куда-то ехать, то лучше всего перед этим хорошо выспаться. Исследования показывают, что недосып повышает вероятность попадания в ДТП.
Плохой сон оказался опасен для водителей
© Sleep Foundation

Вождение в сонном состоянии, как и вождение в нетрезвом виде, может быть опасным. Связано это с тем, что плохой сон влияет на зрительно-моторную координацию, бдительность и время реакции.

По данным Национального управления безопасности дорожного движения США, 1,6% смертей на дорогах (684 погибших) в 2021 году было вызвано вождением в состоянии сонливости. При этом считалось, что реальная цифра намного выше, поскольку измерить уровень усталости сложнее, чем количество алкоголя в крови.

Плохой сон оказался опасен для водителей
© Getty

Исследование, проведённое Фондом безопасности дорожного движения Американской автомобильной ассоциации, продемонстрировало, что от 5 до 6 часов сна в сутки повышает риск аварии почти в два раза. У тех водителей, которые спят всего 4−5 часов, этот риск увеличился более чем в четыре раза.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия Филимонова
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