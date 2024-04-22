Плохой сон оказался опасен для водителей

Вождение в сонном состоянии, как и вождение в нетрезвом виде, может быть опасным. Связано это с тем, что плохой сон влияет на зрительно-моторную координацию, бдительность и время реакции.

По данным Национального управления безопасности дорожного движения США, 1,6% смертей на дорогах (684 погибших) в 2021 году было вызвано вождением в состоянии сонливости. При этом считалось, что реальная цифра намного выше, поскольку измерить уровень усталости сложнее, чем количество алкоголя в крови.