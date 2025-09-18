Плотный ужин и другие вечерние привычки, которые мешают вам похудеть

Плотный ужин и другие вечерние привычки, которые мешают вам похудетьПостарайтесь от них отказаться
Плотный ужин. Согласно результатам исследования 2020 года, ужин после 21:00 приводит к более высокому уровню сахара в крови на следующее утро, чем приём пищи в 18:00. Со временем это повышает риск развития ожирения и диабета.
Десерты и сладости вечером. Исследования показывают, что в таких продуктах обычно много калорий и жира, но при этом они не насыщают.
Приём пищи перед сном. Учёные обнаружили, что это может повлиять на ваши внутренние биологические часы. Нашему организму нужно получать питание от восьми до двенадцати часов в сутки, а перекусы вне этого интервала ухудшают метаболизм, уровень сахара в крови, сон.
Бездумное питание перед экраном гаджета. В научных работах отмечается, что у детей и подростков, которые проводят много времени перед экранами в течение дня, более высокий риск развития ожирения.
Употребление алкоголя. Как правило, в этих напитках много калорий, сахара или того и другого. Злоупотребление спиртным - один из факторов риска развития ожирения.
Напитки с кофеином днём или вечером. Они могут нарушить ваш сон, а те, кто регулярно страдает от проблем со сном, имеют более высокий риск набора веса и развития ожирения.
Отказ от планирования завтрака и обеда. Научно доказано, что тем, кто не составляет план питания на следующий день, может быть сложнее избегать высококалорийной пищи в течение дня. Люди, которые регулярно готовят, подвержены меньшему риску развития диабета 2 типа, ожирения и других хронических заболеваний. Ещё они обычно потребляют меньше калорий и меньше набирают вес.
Физические упражнения поздно вечером. Учёные отмечают, что люди, которые тренируются поздно вечером, могут иметь трудности с засыпанием из-за повышенной температуры тела. При этом у тех, кто занимается упражнениями средней интенсивности, проблем со сном нет. Это может быть ходьба, растяжка, йога.
Сидение весь вечер. Малоподвижный образ жизни специалисты связывают с повышенным риском развития ожирения.
Нерегулярные ужин и отход ко сну. Если вы будете ложиться спать в одно и то же время каждый вечер, то сможете улучшить сон. Качественный сон помогает предотвратить набор веса.
Несоблюдение гигиены сна. Для улучшения сна попробуйте идти спать и вставать в одно и то же время каждый день, поддерживать в спальне прохладу и темноту, в течение часа до сна не пользоваться цифровыми устройствами, ограничить потребление кофеина.
Слишком поздний отход ко сну. Если вы постоянно засыпаете поздно, у вас может быть повышен риск набора веса. Недосып вызывает гормональные изменения, которые способствуют развитию ожирения.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.