Плотный ужин и другие вечерние привычки, которые мешают вам похудеть

Плотный ужин. Согласно результатам исследования 2020 года, ужин после 21:00 приводит к более высокому уровню сахара в крови на следующее утро, чем приём пищи в 18:00. Со временем это повышает риск развития ожирения и диабета.

Десерты и сладости вечером. Исследования показывают, что в таких продуктах обычно много калорий и жира, но при этом они не насыщают.

Приём пищи перед сном. Учёные обнаружили, что это может повлиять на ваши внутренние биологические часы. Нашему организму нужно получать питание от восьми до двенадцати часов в сутки, а перекусы вне этого интервала ухудшают метаболизм, уровень сахара в крови, сон.

Бездумное питание перед экраном гаджета. В научных работах отмечается, что у детей и подростков, которые проводят много времени перед экранами в течение дня, более высокий риск развития ожирения.

Употребление алкоголя. Как правило, в этих напитках много калорий, сахара или того и другого. Злоупотребление спиртным - один из факторов риска развития ожирения.

Напитки с кофеином днём или вечером. Они могут нарушить ваш сон, а те, кто регулярно страдает от проблем со сном, имеют более высокий риск набора веса и развития ожирения.