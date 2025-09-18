Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 сентября 2025, 17:15
2 мин.

Плотный ужин и другие вечерние привычки, которые мешают вам похудеть

Постарайтесь от них отказаться
Многие из нас, сами того не осознавая, сводят на нет все усилия по снижению веса. Вот какие привычки могут этому способствовать.
Плотный ужин. Согласно результатам исследования 2020 года, ужин после 21:00 приводит к более высокому уровню сахара в крови на следующее утро, чем приём пищи в 18:00. Со временем это повышает риск развития ожирения и диабета.

Десерты и сладости вечером. Исследования показывают, что в таких продуктах обычно много калорий и жира, но при этом они не насыщают.

Приём пищи перед сном. Учёные обнаружили, что это может повлиять на ваши внутренние биологические часы. Нашему организму нужно получать питание от восьми до двенадцати часов в сутки, а перекусы вне этого интервала ухудшают метаболизм, уровень сахара в крови, сон.

Бездумное питание перед экраном гаджета. В научных работах отмечается, что у детей и подростков, которые проводят много времени перед экранами в течение дня, более высокий риск развития ожирения.

Употребление алкоголя. Как правило, в этих напитках много калорий, сахара или того и другого. Злоупотребление спиртным - один из факторов риска развития ожирения.

Напитки с кофеином днём или вечером. Они могут нарушить ваш сон, а те, кто регулярно страдает от проблем со сном, имеют более высокий риск набора веса и развития ожирения.

Отказ от планирования завтрака и обеда. Научно доказано, что тем, кто не составляет план питания на следующий день, может быть сложнее избегать высококалорийной пищи в течение дня. Люди, которые регулярно готовят, подвержены меньшему риску развития диабета 2 типа, ожирения и других хронических заболеваний. Ещё они обычно потребляют меньше калорий и меньше набирают вес.

Физические упражнения поздно вечером. Учёные отмечают, что люди, которые тренируются поздно вечером, могут иметь трудности с засыпанием из-за повышенной температуры тела. При этом у тех, кто занимается упражнениями средней интенсивности, проблем со сном нет. Это может быть ходьба, растяжка, йога.

Сидение весь вечер. Малоподвижный образ жизни специалисты связывают с повышенным риском развития ожирения.

Нерегулярные ужин и отход ко сну. Если вы будете ложиться спать в одно и то же время каждый вечер, то сможете улучшить сон. Качественный сон помогает предотвратить набор веса.

Несоблюдение гигиены сна. Для улучшения сна попробуйте идти спать и вставать в одно и то же время каждый день, поддерживать в спальне прохладу и темноту, в течение часа до сна не пользоваться цифровыми устройствами, ограничить потребление кофеина.

Слишком поздний отход ко сну. Если вы постоянно засыпаете поздно, у вас может быть повышен риск набора веса. Недосып вызывает гормональные изменения, которые способствуют развитию ожирения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.