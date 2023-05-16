Плюсы и минусы для здоровья от употребления фиников

Плюсы и минусы для здоровья от употребления финиковВсё-таки они приносят больше пользы или вреда?
Финики - продукты, которые считаются полезными, но содержат много сахара. Так стоит ли их добавлять в свой рацион?
Если вы хотите добавить в свою диету финики, то будьте готовы к этим последствиям.
Уменьшение воспаления. Это доказывают многие научные исследования.
Укрепление иммунитета. Селен, который входит в состав фиников, нужен для поддержки иммунной функции. Мужчинам и женщинам в возрасте 19 лет и старше рекомендуется в день получать 55 мкг селена, а в одной чашке нарезанных фиников - 4,41 мкг селена.
Благотворное влияние на исход родов. Согласно систематическому обзору 2020 года, употребление фиников помогает значительно сократить активную фазу родов. Правда, ещё нужны дополнительные исследования.
Снижение риска развития болезней сердца. В состав фиников входит растворимая клетчатка, снижающая уровень «плохого» холестерина.
Снижение вероятности развития рака. Содержат финики мощные антиоксиданты, включая каротиноиды, полифенолы и антоцианы. Также одно исследование доказало, что финики снижают риск развития колоректального рака.
Снижение риска развития диабета. Растворимая клетчатка в финиках помогает контролировать уровень сахара в крови. Кроме того, фитонутриенты, входящие в состав фиников, помогают в борьбе с диабетом и в улучшении состояния при этой болезни.
Обеспечение организма питательными веществами. Это калий и клетчатка. В четырёх финиках (100 г) содержится 27% дневной нормы клетчатки и 20% дневной нормы калия.
Борьба с вредными бактериями. В исследовании 2012 года говорится, что экстракт листьев и косточек фиников подавляет рост нескольких типов микроорганизмов.
Увеличение веса. Финики очень калорийны. В 100 г продукта (4 финика) - 277 ккал.
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