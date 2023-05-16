Плюсы и минусы для здоровья от употребления фиников

Если вы хотите добавить в свою диету финики, то будьте готовы к этим последствиям.

Уменьшение воспаления. Это доказывают многие научные исследования.

Укрепление иммунитета. Селен, который входит в состав фиников, нужен для поддержки иммунной функции. Мужчинам и женщинам в возрасте 19 лет и старше рекомендуется в день получать 55 мкг селена, а в одной чашке нарезанных фиников - 4,41 мкг селена.

Благотворное влияние на исход родов. Согласно систематическому обзору 2020 года, употребление фиников помогает значительно сократить активную фазу родов. Правда, ещё нужны дополнительные исследования.

Снижение риска развития болезней сердца. В состав фиников входит растворимая клетчатка, снижающая уровень «плохого» холестерина.

Снижение вероятности развития рака. Содержат финики мощные антиоксиданты, включая каротиноиды, полифенолы и антоцианы. Также одно исследование доказало, что финики снижают риск развития колоректального рака.