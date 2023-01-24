Почему бананы можно назвать идеальным перекусом

Известно, что бананы оказывают успокаивающее и противосудорожное действие при эпилепсии и истерии. Употребляют их также как лекарство от импотенции. А людям с гипертонией и атеросклерозом их рекомендуют есть в разгрузочные дни, если им тяжело переносить голод.

Специалисты не советуют есть бананы натощак и запивать их водой. Кроме того, перевариваются они медленно, поэтому их нужно употреблять небольшими порциями и хорошо перед этим пережёвывать. Нельзя бананы есть при тромбофлебитах, варикозном расширении вен, при перенесённых инсульте и инфаркте, при повышенной кислотности желудочного сока.

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