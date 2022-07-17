Почему брюшной жир опасен для здоровья

Почему брюшной жир опасен для здоровьяОбъясняет эксперт
Доктор Митчелл говорит, что есть несколько причин, почему висцеральный жир (а его признак - это жир на животе) опасен для здоровья. Прежде всего, из-за такого жира выделяются вредные химические вещества, которые повреждают сосуды, приводят к болезням сердца, диабету второго типа. Также такой вид жира повышает вероятность развития рака толстой кишки.
Понять, есть ли у вас абдоминальный (висцеральный) жир можно при помощи измерения окружности талии. Для мужчин охват талии 102 см и более считается слишком большим, для женщин - 89 см и более. Правда, всё ещё зависит и от особенностей тела.
Итак, вот к чему может привести избыток жира на животе.
- Болезни сердца. Из-за висцерального жира может повышаться давление, увеличивается вероятность образования тромбов. Всё это связано с развитием в будущем атеросклероза. Кроме того, при такой разновидности жира нередко возникает диабет второго типа, а это тоже сильно увеличивает риск появления болезней сердца.
Сахарный диабет. Во-первых, при избытке висцерального жира увеличивается уровень сахара в крови. Кроме того, повышается устойчивость организма к инсулину и увеличивается воспаление по всему телу.
Рак. Если у вас много абдоминального жира, то у вас больше шансов заработать некоторые виды рака, в том числе рак прямой кишки, толстой кишки, молочной железы, поджелудочной железы, рака эндометрия.
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