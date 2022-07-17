Почему брюшной жир опасен для здоровья

Доктор Митчелл говорит, что есть несколько причин, почему висцеральный жир (а его признак - это жир на животе) опасен для здоровья. Прежде всего, из-за такого жира выделяются вредные химические вещества, которые повреждают сосуды, приводят к болезням сердца, диабету второго типа. Также такой вид жира повышает вероятность развития рака толстой кишки.

Понять, есть ли у вас абдоминальный (висцеральный) жир можно при помощи измерения окружности талии. Для мужчин охват талии 102 см и более считается слишком большим, для женщин - 89 см и более. Правда, всё ещё зависит и от особенностей тела.

Итак, вот к чему может привести избыток жира на животе.