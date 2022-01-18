Почему COVID-19 на самом деле опаснее, чем болезнь Альцгеймера

Вместе с тем учёные подчёркивают, что даже у тех, кто переболел коронавирусом в более-менее лёгкой форме, ситуация с указанными выше маркерами является гораздо более критической. Хотя, конечно, это совсем не значит, что все перенёсшие ковид столкнутся с болезнью Альцгеймера. Но риск в таком случае всё равно заметно повысится.

Кроме того, у людей с коронавирусом встречается такое явление, как «токсическая метаболическая энцефалопатия». Симптомов подобного состояния выделяют множество: например, это может быть спутанность сознания или даже кома. Причина подобного - нехватка в нервных клетках кислорода и производство токсичных веществ на фоне чрезмерной реакции иммунитета.

В то же время Элен Мхитарян, старший научный сотрудник отдела неврологии и клинической нейрофизиологии МГМУ имени Сеченова, отметила, что с названными нарушениями на самом деле не всё так просто. Они могут возникнуть у пожилых, если у них уже присутствуют изменения, связанные с болезнью Альцгеймера, но ещё не на клинической стадии. Это объясняется тем, что происходят подобные изменения за 10-15 лет до появления самих признаков COVID-19. Другими словами, из-за перенесённого коронавируса у людей просто быстрее проявляются все эти симптомы.