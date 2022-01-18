Почему COVID-19 на самом деле опаснее, чем болезнь Альцгеймера

Почему COVID-19 на самом деле опаснее, чем болезнь АльцгеймераОбъясняет «Лайф»
По словам автора, для понимания ситуации с мозгом и коронавирусом нужно знать о головном мозге три вещи. Это нейрон (клетка, принимающая обрабатывающая и передающая информацию), аксон (некий «шнур», по которому в мозге передаются импульсы), нейроглия (похожие на клей клетки, окружающие нейроны). Если происходит разрушение этих трёх названных компонентов, то в мозге начинают выделяться специальные вещества. При этом если возрастает уровень UCHL1, то значит уничтожаются нейроны, если NFL - аксоны, если GFAP - глия.
Американские учёные недавно опубликовали результаты исследований мозга людей с ковидом и с болезнью Альцгеймера. В ходе эксперимента они оценили состояние мозга примерно 250 человек с коронавирусом, а после этого сравнили с данными исследования, где анализировалось состояние мозга у пациентов с Альцгеймером. В итоге оказалось, что у испытуемых с ковидом количество NFL (связано вещество с аксонами) в три раза выше, чем у людей с болезнью Альцгеймера (73 пикограмма на миллилитр и 26 пикограммов на миллилитр). При этом уровень GFAP у больных с ковидом тоже был выше: 443 против 275. То же самое с UCHL1: 43 против 38.
Вместе с тем учёные подчёркивают, что даже у тех, кто переболел коронавирусом в более-менее лёгкой форме, ситуация с указанными выше маркерами является гораздо более критической. Хотя, конечно, это совсем не значит, что все перенёсшие ковид столкнутся с болезнью Альцгеймера. Но риск в таком случае всё равно заметно повысится.
Кроме того, у людей с коронавирусом встречается такое явление, как «токсическая метаболическая энцефалопатия». Симптомов подобного состояния выделяют множество: например, это может быть спутанность сознания или даже кома. Причина подобного - нехватка в нервных клетках кислорода и производство токсичных веществ на фоне чрезмерной реакции иммунитета.
В то же время Элен Мхитарян, старший научный сотрудник отдела неврологии и клинической нейрофизиологии МГМУ имени Сеченова, отметила, что с названными нарушениями на самом деле не всё так просто. Они могут возникнуть у пожилых, если у них уже присутствуют изменения, связанные с болезнью Альцгеймера, но ещё не на клинической стадии. Это объясняется тем, что происходят подобные изменения за 10-15 лет до появления самих признаков COVID-19. Другими словами, из-за перенесённого коронавируса у людей просто быстрее проявляются все эти симптомы.