Почему даже после прививки от гриппа вы всё ещё можете им заболеть

Ежегодно защита, которую обеспечивает прививка от гриппа, меняется. Связано это с тем, соответствует ли она вирусам гриппа, которые действуют в настоящее время, и в какой степени. Эффективность вакцины при этом может колебаться от 16 до 60 процентов.

Несмотря на это, сделать прививку от гриппа всё же стоит. Она всё же снижает вероятность того, что вы в итоге заболеете.

При этом специалистам каждый год довольно сложно предсказать, какие из подтипов гриппа будут доминировать. Вообще из четырёх существующих вариантов вируса гриппа действительно опасны для человека два: грипп А и грипп В. Но дело в том, что внутри каждого подтипа А могут происходить генетические мутации, и в результате будут образовываться новые вирусные варианты.