Почему даже самые странные сны кажутся нам знакомыми: нейробиолог объяснил

Элементы памяти могут представлять собой всё, что люди переживают. Это звуки, виды, цвета, эмоции, люди и др. Консолидация памяти, или сновидение, нужна для объединения этих элементов полезным для нас образом. Но в процессе обработки этих элементов во время сна они также активируются.

Если вы, допустим, переживаете из-за чего-то, то у вас появится множество воспоминаний, связанных с беспокойством. В результате мозг будет связывать его с другими воспоминаниями, содержащими элемент беспокойства. И вам поэтому может присниться странный сон.

То есть какие бы странные вещи вам ни снились, ваш мозг в любом случае уже с ними знаком. Потому что они представляют собой воспоминания.

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