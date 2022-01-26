Почему диабетикам нельзя поздно ужинать

По словам автора, контролировать уровень сахара в крови способны помочь разные факторы. Среди них - время приёма пищи и отход ко сну после этого, уровень мелатонина («гормона сна»). Группа учёных из Массачусетской больницы общего профиля (MGH), клиники Brigham and Women's (BWH) и Университета Мурсии в Испании выяснили, как связаны указанные выше факторы.

В исследовании приняли участие 845 взрослых, проживающих в Испании. Каждый из участников сначала ничего не ел в течение восьми часов, а затем два вечера подряд ужинал поздно и рано по отношению к обычному времени отхода ко сну.