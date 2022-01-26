Почему диабетикам нельзя поздно ужинать

Почему диабетикам нельзя поздно ужинатьОбъясняют учёные
По словам автора, контролировать уровень сахара в крови способны помочь разные факторы. Среди них - время приёма пищи и отход ко сну после этого, уровень мелатонина («гормона сна»). Группа учёных из Массачусетской больницы общего профиля (MGH), клиники Brigham and Women's (BWH) и Университета Мурсии в Испании выяснили, как связаны указанные выше факторы.
В исследовании приняли участие 845 взрослых, проживающих в Испании. Каждый из участников сначала ничего не ел в течение восьми часов, а затем два вечера подряд ужинал поздно и рано по отношению к обычному времени отхода ко сну.
Обнаружилось, что уровень мелатонина у участников после позднего приёма пищи был в 3,5 раза выше. Кроме того, такой ужин привёл к снижению уровня инсулина и повышению уровня глюкозы в крови. Нарушение контроля уровня сахара в крови наблюдалось у всех испытуемых, но преимущественно - у тех, кто имел вариант гена, связанный с риском развития диабета второго типа.
В ходе экспериментов выяснилось, что высокий уровень мелатонина в крови и употребление поздно вечером углеводов способствуют нарушению выработки инсулина. В результате контролировать сахар в крови становится сложнее.