Почему для поддержания хорошего здоровья важно быть оптимистом

Одно из последних исследований на тему оптимизма и здоровья было проведено Гарвардской школой общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана при сотрудничестве с сотрудниками других университетов. Оказалось, что пожилые женщины, имеющие самые высокие показатели оптимизма, в среднем жили на 4,4 года дольше, чем женщины с низкими показателями.

Но почему оптимизм так сильно влияет на здоровье? Учёные высказывают несколько предположений.

Известно, что оптимистично настроенные люди лучше справляются с трудностями в повседневной жизни и реже испытывают стресс по сравнению с менее позитивными людьми. Кроме того, оптимисты с большей вероятностью будут хорошо питаться, заниматься спортом, у них зачастую более тесные связи с друзьями и семьёй.