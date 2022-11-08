Почему для здоровья важны большие ягодицы: есть несколько причин

Ягодичные мышцы - это на самом деле группа из трёх мышц. Среди них - малая ягодичная мышца, средняя ягодичная мышца и большая. Все эти мышцы совместно с мозгом участвуют в генерации энергии, удерживании тела в вертикальном положении. Ещё данные мышцы защищают тазобедренный сустав от сдвига и от ударов.

Ряд исследований показывает, что люди, страдающие от боли в бедре, также имеют проблемы с ягодичными мышцами. Из-за нарушений в работе ягодичных мышц человеку может быть сложнее выдерживать вес при стоянии на одной ноге или подъёме по лестнице.