Почему для здоровья вредно спать при свете

Почему для здоровья вредно спать при светеОбъяснили американские учёные
Результаты исследования экспертов из Northwestern Medicine (США) демонстрируют, что при сне в умеренно освещённой комнате человек не может полностью восстановиться и отдохнуть. Более того, у него нарушается работа сердечно-сосудистой системы во время сна, а на утро повышается резистентность к инсулину. Все полученные учёными данные были опубликованы в издании PNAS.
По словам старшего автора исследования доктора Филлис Зи, даже всего одна ночь при умеренном свете может навредить работе сердца и контролю сахара в крови. А все эти факторы как раз могут привести в будущем к метаболическому синдрому, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям. Поэтому важно позаботиться о том, чтобы помещение, где вы спите, было тёмным.
Уже существуют научные доказательства того, что при воздействии света во время дневного сна у человека увеличивается пульс из-за активации симпатической нервной системы (которая регулирует физиологию человека днём). То же самое, как показывает новое исследование, наблюдается и во время ночного сна.
Поскольку частота сердечных сокращений увеличивается во время сна при свете, то тело не может нормально отдохнуть. В этот период активной оказывается не парасимпатическая нервная система (благодаря которой организм восстанавливается), а симпатическая.
В ходе исследования специалисты изучили влияние на добровольцев умеренного (100 люксов) и тусклого (3 люкса) освещения в ночное время. Спали при этом участники одну ночь. Оказалось, что если люди спали при свете средней интенсивности, то их тело находилось в состоянии повышенной готовности, из-за чего пульс был высоким.
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