Почему для здоровья вредно спать при свете

Уже существуют научные доказательства того, что при воздействии света во время дневного сна у человека увеличивается пульс из-за активации симпатической нервной системы (которая регулирует физиологию человека днём). То же самое, как показывает новое исследование, наблюдается и во время ночного сна.

Поскольку частота сердечных сокращений увеличивается во время сна при свете, то тело не может нормально отдохнуть. В этот период активной оказывается не парасимпатическая нервная система (благодаря которой организм восстанавливается), а симпатическая.

В ходе исследования специалисты изучили влияние на добровольцев умеренного (100 люксов) и тусклого (3 люкса) освещения в ночное время. Спали при этом участники одну ночь. Оказалось, что если люди спали при свете средней интенсивности, то их тело находилось в состоянии повышенной готовности, из-за чего пульс был высоким.

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