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Почему для здоровья вредно спать при свете

Объяснили американские учёные
Новое исследование специалистов из Northwestern Medicine (США) показало, что во время ночного сна при свете нарушается работа организма. Подробнее об этом - в статье.
Почему для здоровья вредно спать при свете

Результаты исследования экспертов из Northwestern Medicine (США) демонстрируют, что при сне в умеренно освещённой комнате человек не может полностью восстановиться и отдохнуть. Более того, у него нарушается работа сердечно-сосудистой системы во время сна, а на утро повышается резистентность к инсулину. Все полученные учёными данные были опубликованы в издании PNAS.

По словам старшего автора исследования доктора Филлис Зи, даже всего одна ночь при умеренном свете может навредить работе сердца и контролю сахара в крови. А все эти факторы как раз могут привести в будущем к метаболическому синдрому, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям. Поэтому важно позаботиться о том, чтобы помещение, где вы спите, было тёмным.

Почему для здоровья вредно спать при свете

Уже существуют научные доказательства того, что при воздействии света во время дневного сна у человека увеличивается пульс из-за активации симпатической нервной системы (которая регулирует физиологию человека днём). То же самое, как показывает новое исследование, наблюдается и во время ночного сна.

Поскольку частота сердечных сокращений увеличивается во время сна при свете, то тело не может нормально отдохнуть. В этот период активной оказывается не парасимпатическая нервная система (благодаря которой организм восстанавливается), а симпатическая.

В ходе исследования специалисты изучили влияние на добровольцев умеренного (100 люксов) и тусклого (3 люкса) освещения в ночное время. Спали при этом участники одну ночь. Оказалось, что если люди спали при свете средней интенсивности, то их тело находилось в состоянии повышенной готовности, из-за чего пульс был высоким.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Medical Xpress
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