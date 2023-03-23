Почему доктора во время чумы носили именно маску с клювом

Считается, что из-за чумы погибло примерно 40% жителей Европы. Длилась эта пандемия пять-шесть лет. Чума была крайне заразна, поэтому и одеваться докторам приходилось особым образом, чтобы не заразиться.

Французский врач Шарль де Лорн придумал специальный костюм, который якобы защищал от заражения чумой. Он включал пальто, покрытое воском, панталоны, которые соединялись с ботинками, рубашку, шляпу, перчатки из козьей кожи, маску с птичьим клювом. А прикасались к больным врачи при помощи стержня.