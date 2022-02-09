Почему фруктовые соки вредят здоровью: четыре причины

По мнению экспертов, соки в качестве замены фруктов - это не лучшая идея. Хотя, конечно, некоторыми полезными свойствами такие фруктовые напитки обладают. Тем не менее доктор Осман Эрк считает, что от соков всё же нужно отказаться. О причинах - ниже.

Соки повышают уровень глюкозы. Всё дело в том, что в свежевыжатых и промышленных фруктовых соках отсутствуют пищевые волокна, гликемический индекс у таких напитков - высокий. Это приводит к быстрому увеличению сахара в крови. ВОЗ также советует употреблять максимум 30 граммов сахара ежедневно, а это - небольшой стакан сока.