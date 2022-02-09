Почему фруктовые соки вредят здоровью: четыре причины

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Почему фруктовые соки вредят здоровью: четыре причиныОбъясняет врач
Между соком и свежими фруктами лучше выбрать второе, уверен специалист по внутренним болезням и профессор Осман Эрк. О том, какие негативные последствия может иметь употребление различных фруктовых соков, - в статье.
По мнению экспертов, соки в качестве замены фруктов - это не лучшая идея. Хотя, конечно, некоторыми полезными свойствами такие фруктовые напитки обладают. Тем не менее доктор Осман Эрк считает, что от соков всё же нужно отказаться. О причинах - ниже.
- Соки повышают уровень глюкозы. Всё дело в том, что в свежевыжатых и промышленных фруктовых соках отсутствуют пищевые волокна, гликемический индекс у таких напитков - высокий. Это приводит к быстрому увеличению сахара в крови. ВОЗ также советует употреблять максимум 30 граммов сахара ежедневно, а это - небольшой стакан сока.
- Соки содержат множество вредных добавок. В соках промышленного производства почти нет натуральных фруктов. Зато содержат эти напитки сахара, регуляторы кислотности, ароматизаторы, красители, загустители, химические соединения вроде бензоата натрия и сорбата калия.
- Соки ухудшают работу мозга у детей и их психическое здоровье. Согласно результатам исследований, при частом употреблении сока у детей развивается нарушение концентрации внимания, гиперактивность, аллергия и рак.
- Употребление соков способствует развитию ожирения печени и резистентности к инсулину. При изготовлении фруктового сока зачастую используется водопроводная вода, которая содержится большое количество токсичных веществ. Кроме того, глюкоза и фруктоза, которые содержатся в соке, способны вызвать ожирение печени, накопление в ней жира, а ещё способствуют возникновению резистентности к инсулину.
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Источник: ИноСМИ