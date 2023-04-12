Почему горе приносит нам такую боль: ответ науки

По мнению психологов, чувства, которые мы испытываем в связи с потерей, возникли, когда люди стали выживать за счёт сотрудничества и объединения в сообщества. Сначала мы тоскуем по тому, что потеряли, а раньше это побуждало наших предков искать пропавших членов группы. Далее мозг переключается на защиту нас и нашей группы от утрат в будущем.

Когда мы стали социальным видом, мы начали формировать глубокие эмоциональные привязанности. И по самой своей природе такие отношения должны быть значимыми. Если бы мы полностью избавились от возможности переживать горе, то нам пришлось бы отказаться и от способности любить.

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