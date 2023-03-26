Почему грецкие орехи так полезны для сердца: учёные нашли ответ

Почему грецкие орехи так полезны для сердца: учёные нашли ответСкорее всего, это связано со здоровьем кишечника
В ходе нового исследования команда учёных обнаружила, что польза грецких орехов для сердца может объясняться полезными изменениями в составе микробов в кишечнике. Все результаты этого исследования будут представлены на ежегодном собрании Американского общества биохимии и молекулярной биологии - Discover BMB.
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Специалисты под руководством Кристины С. Петерсен из Техасского технологического университета в Лаббоке выяснили, что при добавлении в рацион человека грецких орехов меняется состав его бактерий в кишечнике, то есть микробиом. В этом случае увеличивается выработка организмом аминокислоты L-гомоаргинина. Известно, что недостаток данного элемента связан с повышенным риском развития болезней сердца.
В других научных работах отмечается, что грецкие орехи могут снижать кровяное давление, показатели холестерина. В новом же исследовании эксперты узнали, каким образом грецкие орехи приносят пользу кишечнику и приводит ли это к каким-то положительным эффектам. В результате учёные обнаружили механизм, за счёт которого грецкие орехи снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследование показало также, что у людей, в диете которых были грецкие орехи, уровни бактерий Gordonibacter в кишечнике были выше. Это вещество превращает растительные полифенолы эллагитаннины и эллаговую кислоту в метаболиты, благодаря чему они лучше усваиваются. Кроме того, у участников, которые ели орехи, оказались более высокие уровни экспрессии нескольких генов, участвующих в важных метаболических и биосинтетических путях.
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